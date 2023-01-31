До пошуку життя в космосі залучили ШІ і він одразу знайшов кілька дивних сигналів: подробиці

Хоч сигнали і були цікавими, але скоріше радіти рано

Група вчених, які займаються пошуками позаземного розумного життя, привернула до пошуків штучний інтелект і той знайшов одразу вісім цікавих сигналів.

Як повідомляє ScienceAlert, ШІ зміг відстежити 20 тисяч сигналів, що прибули на Землю з космосу, проте лише одиниці з них були розцінені, як ті, які можуть бути пов’язані з позаземними цивілізаціями.

За словами Денні Прайса з Університету Кертін (Австралія), він зі своєю командою вже кілька років намагається знайти докази існування позаземних цивілізацій. Тому вони вирішили залучити до пошуків штучний інтелект, щоб швидше визначити, які сигнали є сигнатурами, а які лише радіоперешкодами.

"Коли ми передали нашому ШІ раніше вивчений набір даних, він виявив 8 цікавих сигналів з космосу", — зазначив дослідник, але додав, що поки що повністю покладатися на його допомогу поки що зарано.

Прайс наголосив, що ШІ з поставленим завданням справляється більш ефективно, ніж інші системи, але поки що він не здатний "думати" самостійно, а тому відпрацьовує закладений алгоритм.

У питанні пошуку сигнатур вчені стикаються з величезною кількістю сигналів із космосу, частина з яких є радіоперешкодами або сигналами від створених на Землі космічних апаратів, а тому ШІ допомагає їх класифікувати.

Машині вдалося виявити 20 тисяч потенційно цікавих сигналів, проте лише 8 із них зацікавили вчених. Втім, радіти поки що зарано, оскільки і ці сигнали швидше за все мають земне походження.

"Навіть якщо ми поки що нічого не знайшли і в найближчому майбутньому теж не спіймаємо подібний сигнал, то це не означає, що люди — це єдино технологічно розвинений вигляд у нашій галактиці. Може, ми шукаємо не ті сигнали, а може, наші радіотелескопи поки не такі чутливі до прийняття таких сигналів", — сказав Прайс, але також запропонував задуматися про те, що можливо люди все ж таки у всесвіті одні.

Як повідомлялося раніше, поки деякі вчені шукають у космосі далеке життя, інші намагаються відповісти на запитання, чи було воно на сусідній планеті. Зокрема минулого року ровер Curiosity надіслав дані, які дозволили встановити, що Марс все ж таки давним-давно мав воду та умови, сприятливі для виникнення життя.