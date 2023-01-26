Ведмедик на Марсі: космічний корабель зняв смішний силует на поверхні планети (фото)

Орбітальний апарат помітив на Марсі кумедне зображення морди ведмедя

Підкорення Марса набирає обертів. Поки SpaceX тестує космічний корабель перед запуском на червону планету, орбітальному апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter вдалося зафільмувати незвичайні силуети на поверхні Марса. Одне зображення нагадує симпатичну мордочку ведмедя.

Знімок з "ведмедиком на Марсі" опубліковано на ресурсах High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) 25 січня 2023 року. Це найпотужніша камера на борту космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter, яка допомагає вченим у дослідженні Марса. Саме вона й зняла кумедний силует звіра у грудні минулого року.

Вчені пояснили, що круговий малюнок може бути пов’язаний із осадженням відкладень над ударним кратером. Характерний ніс і рот, швидше за все, були утворені вулканічним або грязьовим отвором. Ймовірно, матеріал, що осідає над кратером, — лава або бруд. Зображення з перших секунд нагадує силует морди ведмедя. Насправді "марсіанський ведмедик" завширшки досягає близько 2 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вченим вперше вдалося заглянути всередину Сонця. Там вони побачили таку собі павутину, яка, ймовірно, впливає на створення сонячного вітру.