Мишка на Марсе: космический корабль заснял смешной силуэт на поверхности планеты (фото)

Орбитальный аппарат заметил на Марсе забавное изображение морды медведя

Покорение Марса набирает оборота. Пока SpaceX тестирует космический корабль перед запуском на красную планету, орбитальному аппарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter удалось заснять необычные силуэты на поверхности Марса. Одно изображений напоминает симпатичную мордочку медведя.

Снимок с "мишкой на Марсе" опубликован на ресурсах High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) 25 января 2023 года. Это мощнейшая камера на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, которая помогает ученых в исследовании Марса. Именно она и засняла забавный силуэт зверя в декабре прошлого года.

Ученые пояснили, что круговой рисунок может быть связан с осаждением отложений над ударным кратером. Характерный нос и рот скорее всего были образованы вулканическим или грязевым отверстием. Вероятно, оседающий над кратером материал — лава или грязь. Изображение с первых секунд напоминает силуэт морды медведя. На самом же деле "марсианский мишка" в ширину достигает около 2 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученым впервые удалось заглянуть внутрь Солнца. Там они увидели такую себе "паутину", которая, вероятно, влияет на создание солнечного ветра.