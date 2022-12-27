Ученые впервые заглянули внутрь Солнца и увидели там "паутину" (фото)

"Паутина", возможно, причастна к формированию солнечного ветра

Ученые продолжают исследовать безграничный космос и в новом своем исследовании стали на шаг ближе к разгадке ключевой загадки Солнца. Им впервые удалось заглянуть внутрь средней короны нашей звезды.

Как пишет издание Space, в своем новом исследовании астрономы обнаружили в средней атмосфере Солнца сложную, динамичную "паутину" плазменной структуры. Предположительно солнечный ветер (поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с) формируется именно внутри данной структуры. В материале отмечается, что открытие получено в результате редких наблюдений за неуловимой областью Солнца и прокладывает путь к миссии американского космического ведомства NASA, которая должна быть запущена в следующем году. По словам Дэна Ситона из Юго-Западного исследовательского института, теперь у астрономов есть высококачественные данные, которые дают новую информацию о том, что происходит внутри звезды.

Короной называется внешний слой атмосферы Солнца и обычно он может быть виден людям только во время полных солнечных затмений, когда луна блокирует большую часть света, который исходит от звезды. Средняя же корона, находящаяся на высоте около 1 миллиона километров над поверхностью Солнца, была наименее изученной областью атмосферы, отчасти потому, что не проводились наблюдения за солнечной короной на высотах ниже 2 миллионов километров.

Компьютерное моделирование магнитного поля средней короны

Отныне, благодаря космическим аппаратам исследователям впервые удалось заглянуть внутрь этой средней короны и прийти к выводу, что именно здесь и возникает так называемый солнечный ветер. А это явление, как известно, влияет на космическую погоду во всей Солнечной системе. Космическая погода может вывести из строя электронное оборудование, ослабить радиосвязь, добавить помех сотовому телефону и вывести из строя электросети. Однако ученые не понимают точных механизмов, которые излучают солнечный ветер и другую космическую погоду, что делает эти события почти невозможными для прогнозирования.

Теперь же ученые обнаружили в средней короне сложную похожую на паутину плазменную структуру, и они считают, что солнечный ветер формируется именно там. Используя полученные данные, команда ученых отследила пару корональных дыр — участков Солнца, которые кажутся темными и отмечают места, где магнитное поле звезды открыто для космоса и выбрасывает вещество по мере их вращения по солнечному диску. Когда корональные дыры появились на восточном и западном краях Солнца, исследователи обнаружили, что средняя корона представляет собой высокоструктурированную корональную паутину, называемую "S-паутиной".

Эта сложная паутина состоит из намагниченных плазменных структур, которые постоянно взаимодействуют и воссоединяются. Исследователи видели этот механизм в действии, поскольку он зажигал потоки солнечного ветра над корональной паутиной.

Отмечается, что результаты этого исследования могут быть полезны для миссии NASA, которая будет использовать 3D-изображение для захвата внешней короны Солнца и ближайшей к ней области Солнечной системы, чтобы лучше понять, как корона генерирует солнечный ветер.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили, что космос "прошит" загадочными гигантскими нитями длиной около 650 тыс. световых лет.

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