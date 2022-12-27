Вчені заглянули всередину Сонця і побачили там "павутину" (фото)

"Павутина", можливо, причетна до формування сонячного вітру

Вчені продовжують досліджувати безмежний космос і в своєму новому дослідженні стали на крок ближче до розгадки ключової загадки Сонця. Їм вперше вдалося заглянути всередину середньої корони нашої зірки.

Як пише видання Space, у своєму новому дослідженні астрономи виявили в середній атмосфері Сонця складну, динамічну павутину плазмової структури. Імовірно, сонячний вітер (потік іонізованих частинок, що витікає з сонячної корони зі швидкістю 300-1200 км/с) формується саме всередині цієї структури. У матеріалі наголошується, що відкриття отримано внаслідок рідкісних спостережень за невловимою областю Сонця та прокладає шлях до місії американського космічного відомства NASA, яка має бути запущена наступного року. За словами Дена Сітона з Південно-Західного дослідницького інституту, тепер астрономи мають високоякісні дані, які дають нову інформацію про те, що відбувається всередині зірки.

Короною називається зовнішній шар атмосфери Сонця і зазвичай він може бути видно людям тільки під час повних сонячних затемнень, коли місяць блокує більшу частину світла, що походить від зірки. Середня корона, що знаходиться на висоті близько 1 мільйона кілометрів над поверхнею Сонця, була найменш вивченою областю атмосфери, частково тому, що не проводилися спостереження за сонячною короною на висотах нижче 2 мільйонів кілометрів.

Комп’ютерне моделювання магнітного поля середньої корони

Відтепер завдяки космічним апаратам дослідникам вперше вдалося заглянути всередину цієї середньої корони і дійти висновку, що саме тут і виникає так званий сонячний вітер. А це явище, як відомо, впливає на космічну погоду у всій Сонячній системі. Космічна погода може вивести з ладу електронне обладнання, послабити радіозв’язок, додати перешкод до стільникового телефону та вивести з ладу електромережі. Проте вчені не розуміють точних механізмів, що випромінюють сонячний вітер та іншу космічну погоду, що робить ці події майже неможливими для прогнозування.

Тепер учені виявили в середній короні складну схожу на павутину плазмову структуру, і вони вважають, що сонячний вітер формується саме там. Використовуючи отримані дані, команда вчених відстежила пару корональних дір — ділянок Сонця, які здаються темними та відзначають місця, де магнітне поле зірки відкрито для космосу та викидає речовину в міру їхнього обертання сонячним диском. Коли корональні дірки з’явилися на східному та західному краях Сонця, дослідники виявили, що середня корона є високоструктурованою корональною павутиною, яка називається "S-павутиною".

Ця складна павутина складається з намагнічених плазмових структур, які постійно взаємодіють та з’єднуються. Дослідники бачили цей механізм у дії, оскільки він запалював потоки сонячного вітру над корональним павутинням.

Зазначається, що результати цього дослідження можуть бути корисними для місії NASA, яка використовуватиме 3D-зображення для захоплення зовнішньої корони Сонця та найближчої до неї області Сонячної системи, щоб краще зрозуміти, як корона генерує сонячний вітер.

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