К поиску жизни в космосе привлекли ИИ и он сразу нашел несколько странных сигналов: подробности

Хоть сигналы и были любопытными, но скорее радоваться рано

Группа ученых, которая занимаются поисками внеземной разумной жизни, привлекла к поискам искусственный интеллект и тот нашел сразу восемь любопытных сигналов.

Как сообщает ScienceAlert, ИИ смог отследить 20 тысяч сигналов, прибывших на Землю из космоса, однако только единицы из них были расценены, как те, которые могут быть связаны с внеземными цивилизациями.

По словам Денни Прайса из Университета Кертин (Австралия), он со своей командой уже несколько лет пытаются найти доказательства существования внеземных цивилизаций. Поэтому они решили привлечь к поискам искусственный интеллект, чтобы быстрее определить, какие из сигналов являются сигнатурами, а какие лишь радиопомехами.

"Когда мы передали нашему ИИ ранее изученный набор данных, он обнаружил 8 интересных сигналов из космоса", — отметил исследователь, но добавил, что пока полностью полагаться на его помощь пока рановато.

Прайс подчеркнул, что ИИ с поставленной задачей справляется более эффективно, чем другие системы, но пока он не способен "думать" самостоятельно, а потому отрабатывает заложенный алгоритм.

В вопросе поиска сигнатур ученые сталкиваются с огромным количеством сигналов из космоса, часть из которых является радиопомехами или сигналами от созданных на Земле космических аппаратов, а потому ИИ помогает их классифицировать.

Машине удалось обнаружить 20 тысяч потенциально любопытных сигналов, однако лишь 8 из них заинтересовали ученых. Впрочем, радоваться пока рано, так как и эти сигналы скорее всего имеют земное происхождение.

"Даже если мы пока ничего не нашли и в ближайшем будущем тоже не поймаем подобный сигнал, то это не значит, что люди — это единственно технологически развитый вид в нашей галактике. Может, мы ищем не те сигналы, а может, наши радиотелескопы пока не так чувствительны к приему таких сигналов", — сказал Прайс, но также предложил задуматься о том, что возможно люди все же во вселенной одни.

Как сообщалось ранее, пока некоторые ученые ищут в космосе далекую жизнь, другие пытаются ответить на вопрос, была ли она на соседней планете. В частности в прошлом году ровер Curiosity прислал данные, которые позволили установить, что Марс все же давным-давно имел воду и условия, благоприятные для возникновения жизни.