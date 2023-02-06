На Солнце заметили необычный вихрь, который взволновал ученых

Нить колеблется над северным полюсом звезды

Ученые обнаружили необычный вихрь на Солнце, который вращается над северным полюсом звезды. Его зафиксировали на снимках Обсерватории солнечной динамики NASA, однако пока специалистам не удалось разгадать причину возникновения нити.

Видео с необычным явлением опубликовала на своей странице в Twitter синоптик космической погоды Тамита Сков.

"Поговорим о полярном вихре! Материал северного протуберанца только что оторвался от основной нити и теперь циркулирует в массивном полярном вихре вокруг северного полюса нашей звезды", — отметила эксперт.

Мнение Сков о том, что явление — необычно и довольно странно разделил и физик Скотт Макинтош, передает Space.com. Он подчеркнул, явление происходит на 55-градусной широте Солнца каждый солнечный цикл в 11 лет. Так называемая "живая изгородь плазмы" образовывается в одном и том же месте. Ученые говорят, что связано это с изменением направления магнитного поля нашей звезды. После образования вихрь начинает двигаться к солнечным полюсам, однако специалисты не могут ответить на вопрос "почему".

Усложняется задача и тем, что до сих пор у специалистов не было возможности наблюдать за этим регионом Солнца напрямую, а лишь из плоскости эклиптики (в которой вращаются планеты).

Хоть нити довольно часто отрываются от плазменной "изгороди", ученые еще не замечали, чтобы они образовывали настоящий полярный вихрь. Возможно, приблизиться к разгадке тайны астрофизикам поможет миссия Solar Orbiter, которая делает снимки Солнца с орбиты Меркурия.

Ранее мы писали о том, что искусственный интеллект нашел сразу восемь любопытных сигналов из космоса, которые могут быть связаны с внеземными цивилизациями. При этом пока ученые не могут на 100% опровергнуть, что сигналы поступили не с Земли.