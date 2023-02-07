Розмір не головне: вчені випадково натрапили на крихітний, але важливий об’єкт у космосі

Відкриття допоможе у подальшому вивченні головного поясу

У головному поясі астероїдів, розташованому між Марсом та Юпітером, зовсім несподівано виявили крихітний космічний об’єкт.

Як інформує Science Alert, під час калібрування приладу середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) телескопа "Джеймс Вебб" вчені спробували навести його на астероїд (10920) 1998 BC1, який має понад 15 кілометрів у діаметрі. Однак ця спроба не завершилася успіхом, оскільки телескоп був не зовсім правильно орієнтований, а зображення вийшли надто яскравими.

Водночас невдача призвела до випадкового відкриття набагато цікавішого об’єкта.

Після аналізу вчені дійшли висновку, що на фото потрапив раніше невідомий астероїд діаметром близько 100-200 метрів. Якщо відкриття буде підтверджено, то поки що безіменне космічне тіло стане одним із найменших астероїдів, виявлених у головному поясі.

Крихітний астероїд (обведений) на фоні 1998 BC1 (яскрава пляма внизу)

Нині вченим вдалося побачити в головному поясі близько 600 тисяч астероїдів, з яких 550 тис. були попередньо ідентифіковані, проте за розрахунками там їх може бути багато мільйонів. Однак крихітний розмір не дозволяє розпізнати їх за допомогою наявних засобів спостереження.

При цьому середня відстань між астероїдами становить близько мільйона кілометрів, тобто якщо навести об’єктив у неправильну точку, можна зовсім нічого не побачити.

Тому виявлення цього крихітного шматка каменю доводить не тільки здатність "Джеймса Вебба" бачити подібні об’єкти, але й у майбутньому допоможе дізнатися більше про головний пояс.

Нагадаємо, у 72-х світлових роках від Землі вчені виявили екзопланету, яка за розміром схожа на нашу планету та обертається навколо своєї зірки.