Такой удар рф может привести к непоправимым последствиям

москва рассматривает невоенные космические объекты, которые Соединенные Штаты Америки совместно с союзниками задействуют во время российско-украинской войны, как законные объекты для вероятного удара.

Как в четверг, 16 февраля, пишут росСМИ, об этом заявил заместитель председателя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства иностранных дел рф константин воронцов. По его словам, деятельность такого рода якобы представляет собой опосредованное участие в вооруженном конфликте.

"Привлекаем внимание к чрезвычайно опасной тенденции, выразительно проявившейся в ходе событий в Украине, которая выходит за рамки безвредного использования космических технологий. Речь идет о привлечении США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том смысле коммерческой инфраструктуры, в военных целях. Такова "квазигражданская" космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", — заявил российский дипломат.

Кроме того, воронцов добавил, что "провокационное применение" гражданских спутников Штатами должно быть осуждено всем мировым сообществом, ведь прямо нарушает действующие нормы договора о космосе.

Следует отметить, что удары по спутникам и появление большого количества отломков на орбите могут привести к полной непригодности ближнего космоса для практического использования. Научное название – Синдром (эффект) Кесслера.

Ранее "Телеграф" сообщал, как спутникам удалось сделать снимки кладбища, где хоронят наемников российской частной военной компании "Вагнера", которая несет огромные потери на войне в Украине. Свежие кадры с безымянными могилами это только подтверждают.