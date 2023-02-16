Наладить дипломатические отношения между Москвой и Берлином удастся только после смены власти

Нынешней россии следует провести настоящую "депутинизацию", прежде чем начинать возобновление отношений с другими государствами, в частности с Германией. Такого мнения придерживается глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Он сделал это заявление с аллюзией на регулярную пропаганду кремля, где звучат угрозы "денацификации" Украины и Запада.

Слова политика цитирует издание Tagesschau. Хойсген высказался в адрес российского диктатора в преддверии конференции, начало которой запланировано на пятницу, 17 февраля.

Он подчеркнул, что только при "депутинизации" можно говорить о восстановлении каких-либо отношений между рф и Германией.

"Я использую термин "депутинизация", потому что эта страна полностью поддерживает путина", — объяснил он, назвав путина правителем, который "единолично принимает все решения".

По мнению дипломата, подобное "очищение" россии придется пройти, как в свое время гитлеровская Германия и ее союзники проходили через денацификации после поражения во Второй мировой войне.

Подобное отношение европейцев к российской федерации не удивляет, ведь представители государства-оккупанта регулярно нарушают какие-либо законы дипломатии. Так, "Телеграф" писал о недавнем хамстве спикерши МИД россии марии захаровой в адрес генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Также российские политики заявили о готовности сбивать иностранные спутники на орбите Земли, если им покажется, что те используются Украиной в военных целях.