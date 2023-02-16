Нічна атака окупантів: в Офісі президента розповіли про нову тактику ворога

Загарбники намагаються хитрувати, аби ввести в обману українські засоби протиповітряної оборони

Ніч проти 16 лютого в Україні була вельми неспокійною: в усіх регіонах було оголошено повітряну тривогу, а в окремих — лунали вибухи. За словами очільника Офісу президента Андрія Єрмака, наразі спостерігається зміна тактики у російських окупантів. Зокрема, це стосується і подібних нічних атак.

Детальніше він пояснив у власному Telegram-каналі. Чиновник підкреслив, що українські засоби протиповітряної оборони успішно справляються із більшістю ворожих цілей, але росіяни намагаються хитрувати.

"Росіяни дещо змінили тактику, — підкреслив Андрій Єрмак. — Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі".

Очевидно, йдеться про спеціальні "відбиваючі кулі", які за останні кілька діб неодноразово фіксували у повітряному просторі нашої країни. За допомогою таких цілей окупанти намагаються вивідувати місце розташування наших систем ППО.

Також Єрмак коротко прокоментував наслідки нічної атаки. За його даними, крім безпілотників, росіяни застосували під час обстрілу і крилаті ракети.

"На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях", — зазначив він.

Як повідомили у пресцентрі Сил оборони Півдня, російські військові запускали БПЛА, авіаційні ракети, а також використали весь заряд із восьми "Калібрів", який мали на кораблях у Чорному морі. Завдяки прицільності наших зенітників, усі "Калібри" були успішно знищені над Миколаївською та Херсонською областями.

"Телеграф" уже писав, що попередня нічна масована атака росіян відбулася з 10 на 11 лютого. Тоді окупанти били "Калібрами" та ракетами С-300. На жаль, це передувало масштабному ракетному обстрілу вдень.