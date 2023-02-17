"Жодна з країн": Кулеба розчарував заявою про винищувачі для України

Бойова авіація могла б допомогти переламати хід війни на сторону українців

Тривалий час уся світова спільнота обговорює ймовірність передачі Україні потужних винищувачів, однак поки жодна країна-союзниця не зобов'язалася передати Києву цей важливий тип озброєння. Попри це, у Британії вже розпочалися навчання для українських пілотів.

Таку інформацію у своєму розгорнутому інтерв'ю для WAZ озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, вкотре наголосивши на тому, що винищувачі можуть допомогти Збройним силам у протистоянні російському агресору. Зокрема, вони могли б підтримувати українські сили протиповітряної оборони і використовувалися б для збивання ворожих ракет. Ба більше, авіація є вкрай необхідною для подальших контрнаступів.

"Поки що жодна країна не зобов'язалася постачати винищувачі. Але деякі уряди, наприклад британський, оголосили про навчання українських пілотів західним винищувачам, інші зроблять це найближчим часом", — сказав він.

Крім того, Кулеба додав, що із найбільшою цікавістю Київ ставиться до винищувачів із Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини, адже ці країни мають найбільший парк літаків, а також найвищі виробничі потужності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Німеччиі поки не готові до прямих поставок бойової авіації Україні, однак такої ймовірності у ФРН повністю все ж не виключають.