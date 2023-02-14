Союзники робитимуть боєприпаси для України, літаки поки не дають. Результати Рамштайну

Засідання стало символічним, бо наступного тижня виповнюється рік від вторгнення росії

Головною темою дня стала дев’ята зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". Цього разу зустріч відбувалася в Бельгії, а участь взяли 54 країни.

Основною темою стали боєприпаси, також Україні пообіцяли надати більше ППО, обговорювали, коли саме Україна почне контрнаступ проти росії. Хороших новин про винищувачі не було.

"Телеграф" зібрав основні публічні підсумки, озвучені лідерами на підсумковій пресконференції, а також новини, які вдалося дізнатися ЗМІ.

Коли наступний наступ

Голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що США очікують, що Україна почне наступ навесні.

"Тому ми з партнерами по Контактній групі посилено працюємо, щоб Україна мала потенціал у бронетехніці, щоб створити необхідний ефект на полі бою", — сказав Остін.

Він вірить, що Україна зможе проявити ініціативу та створити вигідні для себе умови. Тому союзники ухвалили рішення виділити танки: Bradley та Abrams від США, танки Challenger від Великобританії, модернізовані танки від США, Нідерландів та Чехії та Т-72 від Польщі.

Більше танків Leopard

Під час своєї промови Остін додав, що допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо танків Leopard.

Норвегія заявила, що відправить Україні 8 танків Leopard 2, до чотирьох машин підтримки відповідно до потреб, а також боєприпаси та запчастини.

Голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що танки Leopard, які союзники пообіцяли передати Києву, надійдуть у березні, передає TVN 24.

"Німеччина створює коаліцію країн, які мають танки Leopard 2A6. Ми, Польща, Leopard 2А4. До вже конкретних заяв Канади та Іспанії сьогодні приєдналася Норвегія. Ми працюємо над тим, щоб Фінляндія також передала такі танки. Сьогодні фінський міністр сказав, що це рішення вже дуже близьке", — сказав Блащак.

Боєприпаси

Генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що війна в Україні тепер перетворилася на перегони матеріально-технічного забезпечення, передає BBC. А витрати України на боєприпаси в рази перевищують темпи виробництва в країнах-членах НАТО.

Країни НАТО повинні будуть збільшити виробництво не тільки для того, щоб допомогти Україні, але й для того, щоб поповнити свої запаси.

Німеччина організовує виробництво боєприпасів для наданої Україні зброї. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, його країна щойно підписала контракти з виробником зброї Rheinmetall на виробництво додаткових боєприпасів для ППО Gepard (їх Берлін вже відправив Україні).

Ці ППО зараз використовують для збивання "Шахідів". На постачання нових боєприпасів для систем ППО, ймовірно, знадобляться місяці, оскільки виробничі лінії будуть перезапущені.

Франція співпрацюватиме з Австралією у виробництві 155-мм боєприпасів для підтримки України.

Голова Пентагону Ллойд Остін пообіцяв зробити все можливе, щоб забезпечити Україну боєприпасами у найкоротший термін. Він додав, що українські військові зараз проходять навчання в різних європейських регіонах, що може вплинути на менше використання боєприпасів.

ППО

Італія та Франція спільно надають Україні нові системи протиповітряної оборони системи SAMP/T.

Це зенітний ракетний комплекс, який окрім дальності знищення цілей до 100 км, може перехоплювати й балістичні ракети, більше про ультрасучасний ЗРК читайте тут.

Про літаки

Прохання Києва про надання західних літаків досі не отримали позитивної відповіді.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що забезпечення новими боєприпасами зараз "набагато важливіше, ніж дискусія про винищувачі".

Міллі: росія програла стратегічно, оперативно і тактично

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розкритикувати росію та сказав, що володимир путін помилився, вважаючи, що може швидко перемогти Україну.

"Україна залишається вільною, вони лишаються незалежними. НАТО і ця коаліція ніколи не були сильнішими, а росія тепер глобальний ізгой. А світ, як і раніше, надихає українська хоробрість та стійкість. Коротко кажучи, росія програла — вони програли стратегічно, оперативно та тактично, і вони сплачують величезну ціну на полі бою", — заявив Міллі.

Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 22 країни – бойові машини піхоти та ще 9 країн – системи протиповітряної оборони.

Як повідомляв "Телеграф", військовий експерт, полковник Влад Волошин розповів "Телеграфу" про те, які є очікування від "Рамштайну" і що в подальших планах росіян.