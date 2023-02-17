"Ни одна из стран": Кулеба разочаровал заявлением об истребителях для Украины

Боевая авиация могла бы помочь переломить ход войны на сторону украинцев

Долгое время все мировое сообщество обсуждает вероятность передачи Украине мощных истребителей, однако пока ни одна страна-союзница не обязалась передать Киеву этот важный тип вооружения. Несмотря на это, в Британии уже начались учения для украинских пилотов.

Такую информацию в своем развернутом интервью для WAZ озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в очередной раз отметив, что истребители могут помочь Вооруженным силам в противостоянии российскому агрессору. В частности, они могли бы поддерживать украинские силы противовоздушной обороны и использовались бы для сбивания вражеских ракет. Более того, авиация крайне необходима для дальнейших контрнаступлений.

"Пока ни одна страна не обязалась поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов западным истребителям, другие сделают это в ближайшее время", — сказал он.

Кроме того, Кулеба добавил, что с наибольшим интересом Киев относится к истребителям из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, ведь у этих стран самый большой парк самолетов, а также высокие производственные мощности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии пока не готовы к прямым поставкам боевой авиации Украины, однако такой вероятности в ФРГ полностью все же не исключают.