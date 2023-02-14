Союзники будут производить боеприпасы для Украины, самолеты пока не дают. Результаты Рамштайна

Заседание стало символическим, потому что на следующей неделе исполняется год от вторжения россии.

Главной темой дня стала девятая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". В этот раз встреча проходила в Бельгии, а участие приняли 54 страны.

Основной темой стали боеприпасы, также Украине пообещали предоставить больше ПВО, обсуждали, когда именно Украина начнет контрнаступление против россии. Хороших новостей об истребителях не было.

"Телеграф" собрал основные публичные итоги, озвученные лидерами на итоговой пресс-конференции, а также новости, которые удалось узнать СМИ.

Когда следующее

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США ожидают, что Украина начнет наступление весной.

"Поэтому мы с партнерами по Контактной группе усиленно работаем, чтобы у Украины был потенциал в бронетехнике, чтобы создать необходимый эффект на поле боя", — сказал Остин.

Он верит, что Украина сможет проявить инициативу и создать выгодные условия. Поэтому союзники приняли решение выделить танки Bradley и Abrams от США, танки Challenger от Великобритании, модернизированные танки от США, Нидерландов и Чехии и Т-72 от Польши.

Больше танков Leopard

Во время своей речи Остин добавил, что помощь включает важные шаги от Канады, Германии, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Польши и Португалии по танкам Leopard.

Норвегия заявила, что отправит Украине 8 танков Leopard 2, в четыре машины поддержки в соответствии с потребностями, а также боеприпасы и запчасти.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что танки Leopard, которые союзники пообещали передать Киеву, поступят в марте, передает TVN 24.

"Германия создает коалицию стран, имеющих танки Leopard 2A6. Мы, Польша, Leopard 2А4. К уже конкретным заявлениям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия. Мы работаем над тем, чтобы Финляндия также передала такие танки. Сегодня финский министр сказал, что это решение уже очень близко", — сказал Блащак.

Боеприпасы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что война в Украине теперь превратилась в гонку материально-технического обеспечения, передает BBC. Расходы Украины на боеприпасы в разы превышают темпы производства в странах-членах НАТО.

Страны НАТО должны будут увеличить производство не только для того, чтобы помочь Украине, но и для того, чтобы пополнить свои запасы.

Германия организует производство боеприпасов для предоставленного Украине оружия. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, его страна только что подписала контракты с производителем оружия Rheinmetall на производство дополнительных боеприпасов для ПВО Gepard (их Берлин уже отправил Украине).

Эти ПВО сейчас используют для сбивания "Шахидов". На поставку новых боеприпасов для систем ПВО, вероятно, понадобятся месяцы, поскольку производственные линии будут перезапущены.

Франция будет сотрудничать с Австралией в производстве 155 мм боеприпасов для поддержки Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину боеприпасами в кратчайшие сроки. Он добавил, что украинские военные сейчас проходят обучение в разных европейских регионах, что может повлиять на меньшее использование боеприпасов.

ПВО

Италия и Франция совместно предоставляют Украине новые системы противовоздушной обороны системы SAMP/T.

Это зенитный ракетный комплекс, который кроме дальности уничтожения целей до 100 км может перехватывать и баллистические ракеты, больше об ультрасовременном ЗРК читайте здесь.

О самолетах

Просьбы Киева о предоставлении западных самолетов до сих пор не получили утвердительного ответа.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что обеспечение новыми боеприпасами сейчас "намного важнее, чем дискуссия об истребителях".

Милли: россия проиграла стратегически, оперативно и тактически

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли раскритиковал россию и сказал, что владимир путин ошибся, считая, что может быстро победить Украину.

"Украина остается свободной, они остаются независимыми. НАТО и эта коалиция никогда не были сильнее, а россия теперь глобальный изгой. А мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и устойчивость. Короче говоря, россия проиграла — они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя", — заявил Милли.

Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 22 страны – боевые машины пехоты и еще 9 стран – системы противовоздушной обороны.

Как сообщал "Телеграф", военный эксперт, полковник Влад Волошин рассказал "Телеграфу" о том, какие есть ожидания от "Рамштайна" и что в дальнейших планах россиян.