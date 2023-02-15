В Британии расстроили заявлением об истребителях для Украины

В Британии сосредотачиваются на том, как помочь Украине, сделать невозможным продвижение россии

Не смотря на то, что ряд стран не отказывается передавать Украине боевую авиацию в качестве помощи в войне против россии о передаче их в ближайшее время пока речи не дет. Так, например, и в Британии заявили, что нашей стране не стоит в обозримом будущем ждать от неё авиации.

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии BBC, передает Европейская правда.

По его словам, в ближайшее время Британия не намерена отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Украина могла защитить себя в долгосрочной перспективе.

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители", — передает издание слова главы британского Минобороны.

Он отметил, что сейчас вопрос заключается в том, "как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать невозможным продвижение россии".

Уоллес добавил, что если правительство подарит Украине истребители, оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что удерживает Запад от поставок самолетов Украине.

Также мы сообщали о том, что Генсек НАТО сделал заявление насчет авиации для Украины.