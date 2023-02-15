В Британии расстроили заявлением об истребителях для Украины
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В Британии сосредотачиваются на том, как помочь Украине, сделать невозможным продвижение россии
Не смотря на то, что ряд стран не отказывается передавать Украине боевую авиацию в качестве помощи в войне против россии о передаче их в ближайшее время пока речи не дет. Так, например, и в Британии заявили, что нашей стране не стоит в обозримом будущем ждать от неё авиации.
Об этом заявил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии BBC, передает Европейская правда.
По его словам, в ближайшее время Британия не намерена отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Украина могла защитить себя в долгосрочной перспективе.
"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители", — передает издание слова главы британского Минобороны.
Он отметил, что сейчас вопрос заключается в том, "как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать невозможным продвижение россии".
Уоллес добавил, что если правительство подарит Украине истребители, оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС.
Напомним, ранее мы писали о том, что глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что удерживает Запад от поставок самолетов Украине.
Также мы сообщали о том, что Генсек НАТО сделал заявление насчет авиации для Украины.