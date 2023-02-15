У Британії засмутили заявою про винищувачі для України

У Британії зосереджуються на тому, як допомогти Україні унеможливити просування росії

Незважаючи на те, що низка країн не відмовляється передавати Україні бойову авіацію як допомогу у війні проти росії, про передачу їх найближчим часом поки не йдеться. Так, наприклад, і в Британії заявили, що нашій країні не варто в найближчому майбутньому чекати від неї авіації.

Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у коментарі ВВС, передає Європейська правда.

За його словами, найближчим часом Британія не має наміру відправляти винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Україна могла захистити себе у довгостроковій перспективі.

"Я не думаю, що протягом найближчих кількох місяців або навіть років ми обов’язково передамо винищувачі", — передає видання слова глави британського Міноборони.

Він зазначив, що зараз питання полягає в тому, "як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі та зібрати достатньо, щоб унеможливити просування росії".

Уоллес додав, що якщо уряд подарує Україні винищувачі, він також має надати близько 200 військовослужбовців ВПС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що утримує Захід від постачання літаків Україні.

Також ми повідомляли, що Генсек НАТО зробив заяву щодо авіації для України.