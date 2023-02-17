Не только для поля боя: в США рассказали, как отбирают оружие для передачи Украине

Пока у власти в рф будет путин или человек из его круга, люди в Украине не смогут быть уверены в безопасности

Выбирая оружие для предоставления Украине, Соединенные Штаты исходят из того, чтобы оно будет применено на поле боя сейчас, а также сможет быть использовано в дальнейшем для сдерживания агрессора.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в комментарии CNN.

"Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для немедленной борьбы, но также думаем об украинской армии будущего", — отметила дипломат.

Нуланд не ответила, предоставит ли Вашингтон Киеву в ближайшее время боевые самолеты или ракеты ATACMS. Однако предположила, что такие типы вооружения могут быть предоставлены для использования в целях сдерживания.

"Если мы думаем об армии, чтобы иметь возможность удержать россию от повторной агрессии, Украина должна иметь сложную устойчивую ПВО. Им понадобится гораздо более сильная оборона границ, лучшие радары и раннее предупреждение, чтобы быть уверенными, что россия не сможет вторгнуться снова", — указала заместитель Блинкена.

По словам дипломата, пока российский диктатор Владимир Путин или кто-то похож на него у власти, даже после окончания войны нельзя быть уверенным, что она действительно закончилась.

"Так что если будет справедливый мир, должен быть долгосрочный план и строительство украинской армии будущего, чтобы они могли сдерживать любые будущие аппетиты Путина", — добавила Нуланд.

Напомним, что помимо Соединенных Штатов Украину активно вооружают и другие союзники: в частности, на днях поступила партия очень нужных для охраны неба над мирными городами зениток от Литвы.