Не только для поля боя: в США рассказали, как отбирают оружие для передачи Украине
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Пока у власти в рф будет путин или человек из его круга, люди в Украине не смогут быть уверены в безопасности
Выбирая оружие для предоставления Украине, Соединенные Штаты исходят из того, чтобы оно будет применено на поле боя сейчас, а также сможет быть использовано в дальнейшем для сдерживания агрессора.
Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в комментарии CNN.
"Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для немедленной борьбы, но также думаем об украинской армии будущего", — отметила дипломат.
Нуланд не ответила, предоставит ли Вашингтон Киеву в ближайшее время боевые самолеты или ракеты ATACMS. Однако предположила, что такие типы вооружения могут быть предоставлены для использования в целях сдерживания.
"Если мы думаем об армии, чтобы иметь возможность удержать россию от повторной агрессии, Украина должна иметь сложную устойчивую ПВО. Им понадобится гораздо более сильная оборона границ, лучшие радары и раннее предупреждение, чтобы быть уверенными, что россия не сможет вторгнуться снова", — указала заместитель Блинкена.
По словам дипломата, пока российский диктатор Владимир Путин или кто-то похож на него у власти, даже после окончания войны нельзя быть уверенным, что она действительно закончилась.
"Так что если будет справедливый мир, должен быть долгосрочный план и строительство украинской армии будущего, чтобы они могли сдерживать любые будущие аппетиты Путина", — добавила Нуланд.
Напомним, что помимо Соединенных Штатов Украину активно вооружают и другие союзники: в частности, на днях поступила партия очень нужных для охраны неба над мирными городами зениток от Литвы.