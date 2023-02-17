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Жарт чи крик про допомогу? лукашенко "підколов" путіна на зустрічі (відео)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
Дата публікації
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Автор
олександр лукашенко та володимир путін Новина оновлена 17 лютого 2023, 16:28
олександр лукашенко та володимир путін. Фото kremlin.ru

Незрозуміло — щиро лукашенко жартує, чи кличе на допомогу

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко прибув у Ново-Огарьово на зустріч із російським диктатором володимиром путіним. На цій зустрічі путін, ймовірно, знову схилятиме очільника Білорусі вступити у війну.

путін подякував лукашенку за те, що той прилетів на зустріч. Білорус у відповідь визнав, що не має іншого вибору, повідомляють різні телеграм-канали.

Як висловився путін: "Шановний Олександре Григоровичу, дякую, що погодилися приїхати. Ну справді…". Лукашенко на це зненацька відповів: "Наче я міг не погодитись?"

Далі диктатори почали обговорювати між собою вчорашню пресконференцію лукашенка. Невизнаний президент Білорусі уточнив у путіна, чи той не засмутився через те, що наговорив лукашенко журналістам. Але путін сказав, що поділяє "позиції та підходи" білоруського спільника.

Нагадаємо, що напередодні лукашенко заявив на пресконференції про те, що у Білорусі не планується мобілізація. Також зробив низку провокативних заяв, на кшталт того, чи потрібна йому ядерна зброя.

Теги:
#Володимир Путін #Олександр Лукашенко #Зустріч