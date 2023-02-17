Шутка или крик о помощи? лукашенко "подколол" путина на встрече (видео)

Непонятно — искренне лукашенко шутит, зовет ли на помощь

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко прибыл в Ново-Огарево на встречу с российским диктатором владимиром путиным. На этой встрече путин, вероятно, снова будет склонять руководителя Беларуси вступить в войну.

путин поблагодарил лукашенко за то, что тот прилетел на встречу. беларус в ответ неожиданно признал, что не имеет иного выбора, сообщают разные телеграм-каналы.

Как выразился путин: "Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну действительно …". Лукашенко на это неожиданно ответил: "Как будто я мог не согласиться?"

Дальше диктаторы начали обсуждать между собой вчерашнюю пресс-конференцию лукашенко. Непризнанный президент Беларуси уточнил у путина, не огорчился ли тот из-за того, что наговорил лукашенко журналистам. Но путин сказал, что разделяет "позиции и подходы" белорусского сообщника.

Напомним, что накануне лукашенко заявил на пресс-конференции, что в Беларуси не планируется мобилизация. Также сделал ряд провокационных заявлений, вроде того, нужно ли ему ядерное оружие.