Укр

Война — день 359: ВСУ сдерживают атаки оккупантов, россияне обстреливают города

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
Бои за Украину длятся 359 дней
Бои за Украину длятся 359 дней. Фото Телеграф

Оперативно о главном 17 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 359 дней. Продолжаются тяжелые бои на Донбассе, в частности — за Бахмут. ВСУ в ходе контратаки частично откинули противника в районе этого города, однако ситуация крайне тяжелая. Также россияне продолжают обстреливать украинские города. Вновь подверглись ракетному удару Харьков и область.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Приоритетом на ближайшее время является "держать ситуацию на фронте и готовиться к любым действиям врага", сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

О происходившем 14 февраля читайте в материале: Война — день 356: встреча "Рамштайн-9" и продолжение наступления оккупантов на Донбассе

Информация за 15 февраля доступна в сводке: Война — день 357: оккупанты концентрируют силы на Угледаре, но несут тяжелые потери

С данными за 16 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 358: российские атаки разбиваются о Бахмут, а мирные города страдают от обстрелов

Теги:
#Украина #Россия #Война