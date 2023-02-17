Укр

Воронки от снарядов и обгорелые стены: как выглядит Угледар спустя полгода боев (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Угледар
Угледар

Угледар сильно пострадал от постоянных обстрелов

Оккупанты вот уже почти полгода пытаются захватить Угледар, но вместо того несут там огромные потери в живой силе и боевой технике. При этом все это время город подвергался постоянным обстрелам, а потому к нынешнему времени найти там целые здания весьма затруднительно.

В городе побывал волонтер Сергей Попов, который передал "Телеграфу" видеозапись, наглядно показывающую, во что превратился Угледар спустя месяцы ожесточенных боев.

Как видно на кадрах, в городе практически не осталось неповрежденных зданий. На многих жилых домах видны дыры от снарядов и следы копоти от пожаров.

Некоторые жилые кварталы в настоящее время и вовсе стерты с лица Земли.

Стоит отметить, что Угледар далеко не единственный разрушенный россиянами город в Украине. К примеру массированным ударам подвергается Бахмут, где накануне побывал корреспондент "Телеграфа", который показал, как выглядит город спустя многие месяцы непрекращающихся обстрелов.

Кроме того, ему удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали, как им удается выживать в этих условиях.

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#Донецкая область #Угледар