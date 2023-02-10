"Очень важный пункт для россиян": где на Донбассе уменьшится напряжение

Под Угледаром уничтожены лучшие подразделения российского спецназа и наемников

Угледар является важным населенным пунктом для россиян. На захват города с населением лишь 14 тысяч они бросили много сил и свои подразделения. Тем не менее, город до сих пор стоит под украинским флагом.

Военный обозреватель, блоггер, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью "Телеграфу" заявил, что в ближайшее время напряженные бои будут идти на других направлениях. Тем не менее, у россиян все еще есть шансы захватить Угледар.

По словам Коваленко, россия начала штурм Угледара еще в августе 2022 года. Оккупанты бросили туда лучшие подразделения морской пехоты (155 и 40 отдельные бригады Тихоокеанского флота) при поддержке российского спецназа и донецких боевиков.

Эти силы не смогли взять город, поэтому на их подкрепление отправили бойцов 136-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр), резервные батальоны 36-й и 37-й ОМСБр и наемников из ЧВК "Патриот". Это также не помогло россиянам — Силы обороны Украины разгромили врага под городом, в котором до войны проживало около 14 тысяч человек.

Оккупанты за полгода попыток захватить Угледар лишь потратили боеспособность почти всех своих подразделений. Личный состав был деморализован и уничтожен, а техника — разбита. Однако у врага еще есть шансы захватить город.

"Что они сейчас могут сделать? Чтобы реализовать какие-то новые наступательные действия, для этого им нужно делать либо ротацию, либо подвозить подкрепление непосредственно в зону боевых действий. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время возле Угледара все же будет уменьшение напряжения. Хотя для россиян это очень важный населенный пункт", — говорит Александр Коваленко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ разгромили батальон татар в Украине, который российское руководство намеренно бросило в мясорубку. Число погибших несколько десятков, а раненых еще больше.