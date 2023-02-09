ВСУ разгромили батальон татар в Украине: оккупанты не забирают тела с поля боя

Тела убитых татар продолжают лежать на поле боя

Татарский батальон "Алга" после неудачного наступления на позиции ВСУ 6 февраля лишился нескольких десяткой военных. Точное количество погибших неизвестно, так как тела продолжают лежать в полях и их никто не забирает.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский. По его словам, российские командиры специально кинули татарских военных на убой.

"Алга" — это батальон из Татарстана, который воевал в Украине под руководством российских командиров. 6 февраля оккупанты приказали татарам штурмовать позиции ВСУ, но в ходе боя батальон понес сильные потери. Речь идет о минимум 30 погибших и огромном количестве раненных. Эту информацию распространили в российских пабликах — под постами комментаторы усомнились в потерях. В сеть попали фото поля с разбитыми танками и БМП, а вокруг них лежало большое количество тел погибших оккупантов.

"Алга" — это батальон из Татарстана. То есть, русские командиры специально кинули на убой в заведомо провальную атаку тех, кого не жалко. Бурят, тувинцев, мобиков из Донбасса гнали в мясорубку с самых первых дней, теперь вот погнали на мясо татар. И самое поразительное, что татары на это покорно соглашаются. Казалось бы, зачем татарину ехать и бессмысленно умирать в Украине за идеи упоротых русских нацистов, которые сами презирают татар? А они едут. И умирают. Вместо того, чтобы у себя в Татарстане выходить на улицы и протестовать против этого тупого истребления своего народа", — написал журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что разведка Японии узнала, сколько российских генералов погибли в Украине. Эта цифра станет настоящим ударом по боевому духу оккупантов.