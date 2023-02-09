Удар по боевому духу россиян: разведка Японии узнала, сколько генералов рф погибло в Украине

Большие потери среди командования негативно влияет на боевой дух захватчиков

В японской разведке предполагают, что в ходе полномасштабной войны, которую рф развязала против Украины, могли погибнуть уже более 20 российских генералов.

Такие большие потери негативно сказываются на настрое российских оккупантов и буквально ослабляет их боевой дух. Об этом сообщает издание Nikkei Asia, ссылаясь на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы.

Японский генерал в отставке, бывший начальник штаба Сухопутных сил Киефуми Иват в свою очередь называет такое число погибших среди генералов невероятно большим.

В разведке считают, что украинские защитники для обнаружения российского командования могли использовать сигналы мобильных телефонов. Согласно второй версии, на временно оккупированных территориях партизаны помогают ВСУ обнаружить российских командиров.

К слову, в конце лета 2022 года британская разведка давала информацию о том, что в ходе полномасштабной войны в Украине погибли 10 российских генералов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2023 году в разведке Соединенных Штатов посчитали потери среди российских оккупантов на войне в Украине.