Враг стягивает силы на Луганщину и под Угледар: свежие карты боев в Украине

Украинские военные продолжают отрабатывать по логистике врага

Наступление российских оккупантов вероятнее всего будет нацелено на запад Луганской области и район Бахмута. Вероятность того, что наступление пойдет в сторону Запорожской области и Запорожья со стороны Донецкой более низкая.

Как отмечают в Институте изучения войны, россия не продемонстрировала способности проводить несколько крупных наступательных операций, которые были бы необходимы для одновременного достижения административных границ Донецкой области и взятия города Запорожье. В районе Бахмута и Угледара продолжаются наступательные операции, но в некоторых местах Донецкой области их темп снизился. Враг продолжает наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменское, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты вели ограниченные наступательные действия к северо-западу от Сватово. По заявлениям россиян, они продвинулись в районе Двуречного, однако подтверждений этому нет. В районе Кременной украинские войска также отражали атаки врага. Оккупанты также заявляют о продвижении.

Карта боев в Луганской области

В районе Бахмута продолжаются атаки россиян. Исследователи отметили попытки российских источников представить наступление к северо-востоку от Бахмута и югу от Кременной как попытку окружить северск, но отметили, что россиянам нужно продвинуться более чем на 15 км, для того чтобы приблизиться к перекрытию линий наземного сообщения с городом.

На запад от Донецка наступательные действия россиян могли замедлиться. В районе Угледара тем временем продолжаются наступательные операции. Враг стягивает силы: пехоту и артиллерию на это направление.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Украинские военные продолжают наносить удары по военны объектам в оккупированной части Херсонской области. Оккупанты обстреливают Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта на юге

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Луганской области коллаборантов и их семей начали вывозить в россию. Одновременно с этим оккупанты усилили давление в районе Кременной.