Вирви від снарядів та обгорілі стіни: як виглядає Вугледар через пів року боїв (відео)

Вугледар сильно постраждав від постійних обстрілів

Окупанти ось уже майже пів року намагаються захопити Вугледар, але натомість зазнають там величезних втрат у живій силі та бойовій техніці. При цьому весь цей час місто зазнавало постійних обстрілів, а тому зараз знайти там цілі будівлі дуже важко.

У місті побував волонтер Сергій Попов, який передав "Телеграфу" відеозапис, що наочно показує, на що перетворився Вугледар через місяці запеклих боїв.

Як бачимо на кадрах, у місті практично не залишилося непошкоджених будівель. На багатьох житлових будинках видно дірки від снарядів і сліди кіптяви від пожеж.

Деякі житлові квартали в цей час зовсім стерті з лиця Землі.

Варто зазначити, що Вугледар далеко не єдине зруйноване росіянами місто в Україні. Наприклад, масованим ударам зазнає Бахмут, де напередодні побував кореспондент "Телеграфа", який показав, як виглядає місто через багато місяців безперервних обстрілів.

Крім того, йому вдалося поспілкуватися з місцевими жителями, які розповіли, як їм вдається виживати за цих умов.