Потужні "бавовни" у Маріуполі та Бердянську: куди влучили ЗСУ і що відбувається в окупованих містах

Колаборанти вже обговорюють, як тікатимуть з міста

На ранок середи, 22 лютого, у тимчасово окупованому росією Маріуполі, а також неподалік смт Талаківка (Кальміуський район) знову пролунала низка потужних вибухів.

Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, уточнивши, що дані про "бавовну" отримав від представників місцевого руху опору.

"Ще один вибух. Добре. Стійке відчуття, що всі напрацювання Маріупольського Спротиву накривають одним махом. Маріуполь. Тримайся. Скоро. Скоро ми повернемо та повернемось. Це кращий день в житті з 24 лютого. Безумовно. Слава ЗСУ!", — йдеться в публікації.

Крім того, на сторінці Маріупольської міської ради з'явилася інформація про вибухи в районі аеропорту (Центральний район міста), а також у порту на 18-му причалі.

"Попередньо, в результаті "бавовни" було знищено склад боєкомплектів загарбників. Це лише початок…", — натякнули у міськраді Маріуполя.

Наразі відомо й про те, що серію потужних вибухів чули й пізно ввечері 21 лютого. Після чого керівництво міста отримало підтвердження щодо двох влучань у ще одне місце дислокації загарбників, яке розташоване на території меткомбінату імені Ілліча.

Варто додати, що після останніх подій, згідно з даними представника мерії, маріупольські колаборанти почали активно обговорювати питання щодо оперативного виїзду з міста.

"Топтема обговорень у кулуарах колаборантів у Маріуполі — настав час пакувати валізи. Така маленька "бавовна", а щури вже тікають. Добре", — додав Андрющенко.

На сполох забив і відомий російський воєнкор Утєнков, який повідомив, що впродовж останньої доби у Маріуполі дуже тривожно. За його словами, він думав, що Україна вже не стане відвойовувати Маріуполь, але раптово почала завдавати ударів якоюсь новою зброєю. Відеозвернення пропагандиста у своєму Telegram оприлюднив український журналіст Денис Казанський.

Також зазначимо, що гучно сьогодні й в окупованому Бердянську. Як пише "РБК-україна", посилаючись на тутешні соцмережі, там пролунало кілька вибухів, а у небі над містом кружляє літак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно Збройні сили України влаштували потужну "бавовну" по місцях дислокації противника на Запорізькому напрямку. Також серію вибухів чули й в окупованому Мелітополі та його околицях.

Додамо, що від Маріуполя до лінії фронту — близько 80 кілометрів, а у ЗСУ офіційно нема зброї, як могла б вражати позиції ворога на такій відстані. Тим більше ніхто не стане ризикувати РСЗО HIMARS і виганяти її на передову, щоб вдарити по ворогу на межі її далекобійності.