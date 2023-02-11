На Запорізькому напрямку "бавовна": ЗСУ атакують скупчення окупантів

Українські захисники серйозно "накрили" розташування ворожої армії

У відповідь на чергову масовану атаку, яку влаштували росіяни протягом 10 лютого, українська армія нанесла серію ударів по місцях дислокації ворога на Запорізькому напрямку. Зокрема, серія вибухів пролунала в окупованому Мелітополі та його околицях.

Повідомлення про "бавовну" в місті, що перебуває під контролем росіян від 25 лютого минулого року, стали надходити від мелітопольців з 20-ї години. За словами місцевих мешканців, вибухів було кілька і вони були потужними. Їх чули як на північній околиці міста, де зокрема розташований військовий аеродром, так і в центрі.

"На вулиці Героїв України було гучно, десь поблизу "жахнули". Як раз розмовляла з ріднею і почула у слухавку як бахнуло", – зазначає одна із мешканок Мелітополя, яка зараз перебуває за межами міста.

Ось так виглядав один із прильотів у Мелітополі

"На Новому Мелітополі у квартирах ледь вікна не повилітали. Дуже страшно", – поділилась враженнями ще одна містянка.

"Писали, що влучили в територію Моторного заводу, залізничного вокзалу та депо, також вибухало десь в районі Піщаної (південний район Мелітополя – авт.), звуки вибухів навіть у сусідньому селищі чули", – додає жителька Мелітопольского району.

Тим часом у мережі вже з’явились відео, на яких зафіксовані прильоти в межах Мелітополя.

Підтвердив "бавовну" і міський голова Іван Федоров, розмістивши в Телеграм-каналі коротке повідомлення:

"Мелітополь здригається від міцних вибухів. Потужність прильотів така, що вікна ходять ходуном. Що з настроєм, окупанти?"

Самопроголошена "влада", що наразі керує у місті, традиційно видала версію про успішну роботу системи ППО. А згодом додала уточнення, що "уламками збитих ракет пошкоджена цивільна інфраструктура в районі провулка Пролетарського". Якщо подивитися на карту, то виявиться, що це зовсім поруч з залізничною станцією, де знаходиться приватна забудова. І як зазначає один з телеграм-каналів, ймовірно все-таки зачепило житловий будинок, попередньо, постраждав його власник. При цьому автор посту додає, що росіяни свідомо використовують таку тактику "збивання ракет" над густонаселеними районами.

Чекаємо офіційне підтвердження результатів атаки по тилу росіян від військових, до речі, у черговому зведенні будуть фігурувати і інші населенні пункти Запорізької області.

"Півтори години години наші їб**ть військові локації ворога – Енергодар, Токмак, Мелітополь, Михайлівка, вдруге Михайлівка, знов Мелітополь, ще Мелітополь, втретє Мелітополь, вчетверте Мелітополь! Все горить детонує! Це вам за Запоріжжя, пі***ри!" – емоційно описав роботу українського війська запорізький волонтер Рудольф Акопян, нагадуючи, що за вчора росіяни протягом години випустили по обласному центру 17 ракет.