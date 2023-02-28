Неизвестный объект над Петербургом и закрытие аэропорта: у шойгу "объяснили" утреннюю панику

В ходе сегодняшних событий в небо была поднята российская авиация

В Министерстве обороны прокомментировали утренние события с закрытием неба над Санкт-Петербургом, из-за которых у россиян началась паника, поскольку появилась информация о неизвестном воздушном объекте над городом, а аэропорт Пулково временно отменил рейсы.

Как сообщили в ведомстве, утром 28 февраля якобы силы ПВО проводили "тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности". Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА-Новости, ссылаясь на информацию от Минобороны.

В городе был введен план "Ковер". Отмечается, что в ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, идентификации и перехвата цели. Также были отработаны взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС.

Кроме того, СМИ сообщали, что в ходе сегодняшних событий в небо была поднята российская авиация. На это в Минобороне заявили, что якобы истребители дежурных сил ПВО были задействованы для отработки и перехвата условной цели.

Отметим, что изначально сообщалось о закрытии воздушного пространства до 13:00, однако примерно в 11:00 появилась информация о том, что план "Ковер" был отменен, а аэропорт уже вскоре возобновит работу. На протяжении нескольких часов россияне ждали официальной информации о случившемся от министра обороны сергея шойгу или же от ведомства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о еще одном происшествии, которое случилось в россии в ночь на 28 февраля. На нефтебазе "Роснефть" в Краснодарском крае произошел сильный пожар. Некоторые СМИ написали о том, что перед пожаром прогремели взрывы, которые связывают с атакой беспилотников.

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