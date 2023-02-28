У россиян паника: Санкт-Петербург закрыл аэропорт из-за неизвестного летательного аппарата

В небо поднята авиация

В российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Аэропорт Пулково временно не принимает самолеты.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сегодня утром, 28 февраля, над городом был замечен неизвестный летающий объект в небе. После чего в Санкт-Петербурге был введен план "Ковер", а в небо подняли истребители.

Отметим, что план "Ковер" в россии вводят в случае незаконного пересечения границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных летающих объектов.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над городом сейчас нет ни одного гражданского самолета.

Они переведены в режим ожидания. Те рейсы, маршрут которых проходит через Санкт-Петербург, разворачивают и возвращают в воздухе.

По данным "Базы", воздушное пространство над Санкт-Петербургом будет закрыто до 13:00 28 февраля. Практически все рейсы на табло в аэропорту Пулково сейчас светятся с задержкой.

В то же время еще один Telegram-канал пишет о том, что в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. На данній момент аэропорт и его службі работают в штатном режиме.

На данный момент информации о сегодняшнем инциденте от российских властей нет.

На официальной странице аэропорта Пулково также никак ко комментируют ситуацию. Потому в комментариях под последним постом пресс-службы стали появляться вопросы от россиян о том, что произошло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 февраля в Туапсе Краснодарского края рф на нефтебазе "Роснефти" произошел масштабный пожар. Важно отметить, что пожару предшествовали взрывы. Причиной тому могли стать два беспилотника, которые повредили здание.