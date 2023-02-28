Тривога в росії: по ТБ і радіо звучить повідомлення про ракетний удар (відео)

Тривога також лунала і на окупованому півострові Крим

У деяких регіонах росії продовжуються "тренування" з оповіщення населення. На цей раз повідомляється про злам телеканалів 2х2 і ТНТ4. На них йшло повідомлення про ракетну загрозу. Подібна інформація надійшла з Московської та Ленінградської областей.

У Білгородській області та окупованому росією Криму подібні попередження пролунали по радіо. Сигнал тривоги та оповіщення у телеефірі супроводжувалося відповідним зображенням. Росіян закликали перейти в укриття через ракетний удар.

Росіяни Московської області скаржаться, що тривога пролунала під час переглядів мультфільму. Діти злякалися і засмутилися. На час мультиків припало й оповіщення в Муріно Ленінградській області – повідомлення тривало близько 10 хвилин. Потім показували просто темний екран.

Щодо сповіщення на Білгородщині та в окупованому Криму — воно прозвучало по радіо та були ідентично телевізійному. У Криму, щоб упоратися з тривогою, відключили супутникове мовлення повністю. Варто зазначити, що 1 березня у Криму проводитиметься перевірка систем оповіщення. Проте гучномовці та сирени включати не планують.

Раніше "Телеграф" розповідав про пожежу та вибух у російському Туапсе на нафтобазі "Роснафти". За неофіційними даними причиною вибуху стали два безпілотники, проте влада підтвердивши пожежу не згадала її причину.