Повітряна тривога в багатьох регіонах росії розважила мережу: "То не збій, а анонс" (відео)

Звуки сирен замість пісень звучали мінімум на трьох радіостанціях

Середа, 22 лютого, стала вельми неспокійним днем для жителів багатьох регіонів росії. Допоки у Красноярську бушувала масштабна пожежа, у десятках інших міст слухачів кількох радіостанцій налякали сигналом повітряної тривоги. Росіян попереджували про ймовірність ракетного удару і закликали спуститися до укриттів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Зазначається, що подібний інцидент охопив одразу кілька регіонів — запис чули жителі Білгородщини, Уфи, Казані, Підмосков'я, П'ятигорська, Тюмені, Магнітогорська та інших населених пунктів.

"Увага, увага! Повітряна тривога! Загроза ракетного удару! Всім негайно прослідувати в укриття!" — повідомляв механічний жіночий голос, перебиваючи для багатьох росіян віщання російських радіостанцій.

Попереджаємо: на окремих відео присутня нецензурна лексика!

За деякими даними, невідомими хакерам вдалося зламати супутник Eutelsat W4, який забезпечував доступ радіосигналу в окремі російські області. Замість звичної трансляції було запущено аудіоролик зі звуками сирени та повідомленням про тривогу.

Звичайно ж, подібний інцидент не могли оминути увагою українські користувачі соцмереж. Більшість із них вважає, що росіянам буде корисно відчути, як це — регулярно чути повітряну тривогу і відчувати хвилювання за власне життя. Також дехто жартує, начебто це всього лише "підготовка" до майбутньої реальності, у якій доведеться жити громадянам рф.

Варто зазначити, що у МНС росії вже відреагували на інцидент, заявивши, що ніякої загрози людям наразі немає, а саме повідомлення є фейковим.

Як повідомляв "Телеграф", неспокійно у росії з вечора 21 лютого, коли у Москві почалася масштабна пожежа в одному із місцевих готелів. Загоряння могло статися через навмисний підпал квартири одним із постояльців закладу. На ранок середи було відомо про мінімум сім загиблих, серед яких двоє дітей.