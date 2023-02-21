Сильна пожежа у Москві: постоялець "підпалив" готель (відео)

За попередньою версією, один із мешканців почав палити речі посеред загального коридору на п'ятому поверсі багатоповерхової будівлі

У Москві спалахнула чергова пожежа. На вулиці Міжнародній горить готель "Москабельмет", пожежа досягла 100 квадратних метрів

Про це повідомляють російські ЗМІ. Дорослі та діти кричать із вікон та кличуть на допомогу.

Про пожежу у російській столиці стало відомо увечері 21 лютого. Причина виникнення горіння вкрай незвична — один із постояльців на п’ятому поверсі навмисне розвів багаття посеред коридору і почав палити свої речі. Відомо, що постраждали семеро осіб, серед них одна дитина.

Оновлено 22:40. Число загиблих під час пожежі в будівлі готелю в центрі Москви збільшилося до 6 осіб, серед них двоє дітей.

Оновлено. Рятувальники витягли тіло одного загиблого із задимленого коридору. Ще один загиблий перебуває у номері, в якому виникла пожежа. Безпечно евакуювати вдалося приблизно 200 осіб.

Рятувальникам вдалося спочатку евакуювати чотирьох дітей із восьмого поверху, а пізніше ще 42 особи вивели на свіже повітря. МНС повідомляє, що горіння отримало перший підвищений ранг складності і досягло 100 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося збити відкритий вогонь, і зараз вони намагаються локалізувати спалах.

Автомобільний рух на цій та суміжних вулицях перекрито. Пізніше рятувальники уточнили, що пожежа загашена і зараз обстежуються задимлені коридори гуртожитку, який також знаходиться у будівлі на п’ятому поверсі, щодо постраждалих і загиблих.

За інформацією сусідів, винуватцем великої пожежі міг стати сусід, який випивав і постійно лаявся з мешканцями на поверсі. Сьогодні ввечері стався черговий конфлікт із багатодітною родиною, яка робила ремонт. Після чого хтось із мешканців відчув запах гару, а в загальному коридорі помітив вогонь.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля берегів росії 21 лютого потонуло суховантажне судно. На борту було 11 членів екіпажу, з яких один загинув.