Масштабна пожежа під Москвою: палало поблизу бюро, яке конструює військову техніку (відео)

Вогонь був настільки сильним, що для його ліквідації знадобився пожежний поїзд

У Московській області продовжується хіт-парад серйозних пожеж на важливих об'єктах — зокрема тих, які прямо чи опосередковано пов'язані із військовою справою. Так, у ніч із 14 на 15 лютого рятувальникам міста Коломна, що під російською столицею, довелося гасити полум'я на території одного із колишніх заводів. Але цікаво не сама серйозність загоряння ангару, а те, що знаходиться поблизу — "Конструкторське бюро машинобудівництва", де виготовляється чимало російської зброї.

Деталі інциденту повідомили у пресслужбі МНС рф, а також у Telegram-каналі Readovka. Відомо, що пожежа охопила понад 900 квадратних метрів території ангару, на місці працювало майже сотня пожежників, довелося залучати 25 одиниць техніки. Цікаво, що серед останньої знайшовся навіть пожежний поїзд, що демонструє силу і масштабність інциденту.

Окремі джерела повідомляли, начебто пожежа сталася не в ангарі (як офіційна версія), а на заправно-паливній станції. Також вогонь нібито зачепив частину гаражного кооперативу поблизу.

На карті зображений район Коломни, де відбулася пожежа

Важкість ліквідації пожежі була пов'язана із наявністю великої кількості паливних матеріалів у приміщеннях, які охопив вогонь. Крім цього існувала серйозна перспектива пожежі для цеху із промисловою технікою.

Про остаточну ліквідацію загоряння не повідомлялося. Перша ж інформація про саму пожежу з'явилася після 10 години вечора за московським часом (після 21:00 за Києвом — авт.). Даних про постраждалих чи жертв також не було.

Зазначимо, що на території БК машинобудування, поблизу якого розгорілася пожежа, вироблялося свого часу чимало різноманітної військової техніки для армії рф. Це підприємство вважається одним із провідних конструкторських і науково-виробничих центрів у військовій справі в росії. Тут зокрема виготовлялися "Іскандери", різноманітні ПЗРК тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки серйозної пожежі неподалік окупованого Севастополя. Інцидент стався у модульному містечку для будівельників, які прокладали частину траси "Таврида", якою любили хизуватися росіяни.

Також ми писали про масштабне загоряння під російським Білгородом. Звичайно ж, у ньому вже встигли знайти український слід.