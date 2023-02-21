Сильный пожар в Москве: постоялец "поджёг" отель (видео)

По предварительной версии, один из жильцов начал жечь вещи посреди общего коридора на пятом этаже многоэтажного здания

В Москве вспыхнул очередной пожар. На улице Международной горит отель "Москабельмет", пожар достиг 100 квадратных метров

Об этом сообщают российские СМИ. Взрослые и дети кричат из окон и зовут на помощь.

О пожаре в российской столице стало известно вечером 21 февраля. Причина возникновения горения крайне необычная — один из постояльцев на пятом этаже намеренно развел костер посреди коридора и начал жечь свои вещи. Известно, что пострадали семь человек, среди них один ребенок.

Обновлено 22:40. Число погибших при пожаре в здании гостиницы в центре Москвы увеличилось до 6 человек, среди них двое детей.

Обновлено. Спасатели извлекли тело одного погибшего из задымленного коридора. Еще один погибший находится в номере, где возник пожар. Безопасно эвакуировать удалось около 200 человек.

Спасателям удалось сначала эвакуировать четверых детей с восьмого этажа, а позже еще 42 человека вывели на свежий воздух. МЧС сообщает, что возгорание получило первый повышенный ранг сложности и достигло 100 квадратных метров. Спасателям удалось сбить открытый огонь и сейчас они пытаются локализовать возгорание.

Автомобильное движение на этой и смежных улицах перекрыто. Позже спасатели уточнили, что пожар потушен и сейчас обследуются задымленные коридоры общежития, которое также находится в здании на пятом этаже, на предмет пострадавших и погибших.

По информации соседей, виновником крупного пожара мог стать сосед, который выпивал и постоянно ругался с проживающими на этаже. Сегодня вечером произошел очередной конфликт с многодетной семьей, которая делала ремонт. После чего кто-то из жильцов почувствовал запах гари, а в общем коридоре заметил огонь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у берегов россии 21 февраля утонул сухогруз. На борту было 11 членов экипажа из которых один погиб.