В россии горит нефтеперерабатывающий завод: огромное пламя видно издалека (видео)

На России горит крупный нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" за 350 км от Москвы

В России загорелся нефтеперерабатывающий завод. Событие произошло в городе Кстово Нижегородской области. Пылает предприятие, принадлежащее одной из крупнейших нефтяных компаний России — "Лукойл".

Завод расположен примерно за 350 км от Москвы

Как сообщает телеграмм-канал "Shot", вероятно, загорелась бензиновая установка. Пламя такой силы, что его видно издалека. В настоящее время спасатели прилагают усилия, чтобы унять огонь.

Напомним, что недавно в Белгородской области после серии взрывов произошел мощный пожар на нефтебазе. А несколькими днями ранее в Севастополе произошел масштабный пожар в модульном городке строителей, работавших над строительством трассы "Таврида", которая должна соединить город с Керчью. Огонь охватил 200 квадратных метров. Многие погибли.

В то же время одним из самых масштабных пожаров в последнее время считается возгорание на оборонных предприятиях и нефтеперерабатывающем заводе в Иране. Они произошли после серии взрывов. Был атакован также центр по производству "шахедов".