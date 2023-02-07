У росії палає нафтопереробний завод: величезне полум’я видно здалеку (відео)

У росії горить великий нафтопереробний завод "Лукойл" у Кстово

У росії загорівся нафтопереробний завод. Пригода сталася в місті Кстово Нижегородської області. Палає підприємство, яке належить одній з найбільших нафтових компаній рф — "Лукойл".

Завод розташований приблизно за 350 км від Москви

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, ймовірно, загорілася бензинова установка. Полум’я такої сили, що його видно здалеку. Нині рятувальники докладають зусиль, аби вгамувати вогонь.

Нагадаємо, що недавно у Білгородській області після серії вибухів сталася потужна пожежа на нафтобазі. А кількома днями раніше в Севастополі сталася масштабна пожежа у модульному містечку будівельників, яка працювали над прокладанням траси "Таврида", що має з'єднати місто із Керчю. Вогонь охопив 200 кв. метрів, багато людей загинуло.