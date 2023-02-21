У берегов россии раскололся пополам и утонул сухогруз: видео

На борту находились 11 российских моряков, которые оказались под водой во время ЧП

Во вторник, 21 февраля, в порту Новороссийска сухогруз Seamark под флагом Коморских островов переломило во время шторма. Судно стремительно пошло под воду вместе с моряками, находившимися на борту.

Об этом сообщают российские СМИ. На борту корабля находились 11 членов экипажа.

О ЧП в российском порту стало известно в полдень. Из-за сильного шторма сухогруз переломило пополам, и он начал тонуть. Пятеро моряков считались пропавшими без вести, а еще шестерых сумели вытащить спасатели из ледяной воды. Все члены экипажа — россияне. Один из спасенных моряков находился в тяжелом состоянии.

Позже спасатели сумели отыскать оставшихся пятерых моряков и все 11 членов экипажа были подняты на борт спасательного судна. Как уточнили в МЧС, один из членов экипажа скончался в больнице, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в московском аэропорту упал правительственный вертолет. Известно, что пострадал один человек, но причины падения вертолета не сообщаются.