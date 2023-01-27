Данные о пострадавших в результате инцидента разняться

В аэропорту "Внуково" в москве (россия) потерпел крушение вертолет Ми-8, который принадлежит специальному летному отряду (СЛО) "россия", что подчиняется управлению делами президента рф. По данным росСМИ, в результате авиакатастрофы пострадали несколько человек, однако пропагандисты, уже по привычной схеме, опровергают эту информацию.

Так, по данным Тelegram-канала Baza, летательный аппарат СЛО "россия" на момент совершения посадки на одну из полос аэродрома во "Внуково" ударился о землю хвостовой частью, после чего вертолет пришлось отбуксовать на стоянку. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Такую же информацию "риа новостям" рассказали и источники приближенные к руководству страны, отметив, что вертолет спецотряда "россия" получил во "Внуково" повреждение рулевого винта еще до взлета, поэтому из-за инцидента никто из находившихся на борту пассажиров травмированны не были.

В то же время другие источники, в том числе российское издание "Интерфакс", пишет о том, что пострадавшие в результате непутевой посадки правительственного Ми-8 все же есть:

Следует добавить, что специальный летный отряд "россия" — это предприятие, которое занимается обеспечением перевозок должностных лиц рф и других важных лиц спецслужб россии или вс рф. Постоянной базой СЛО является специальный правительственный терминал "Внуково — 2", расположенный на московском аэродроме.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии, а именно в столице Бурятии Улан-Удэ при посадке разбился вертолет Ми-17. В результате авиакатастрофы, произошедшей за несколько недель до Нового года, погибли три члена экипажа.