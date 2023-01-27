У московському аеропорту впав урядовий вертоліт: що відомо

Дані щодо постраждалих в результаті інциденту різняться

В аеропорту "Внуково" у москві (росія)зазнав аварії вертоліт Мі-8, який належить до спеціального льотного загону (СЛО) "росія", що підпорядковується управлінню справами президента рф. За даними росЗМІ, в результаті авіакатастрофи постраждали кілька людей, однак пропагандисти, вже за звичною схемою, цю інформацію спростовує.

Так, за даними Тelegram-каналу Baza, літальний апарат СЛО "росія" на момент здійснення посадки на одну зі смуг летовища у "Внуково" вдарився об землю хвостовою частиною, після чого вертоліт довелося відбуксувати на стоянку. Згідно з попередніми даними, постраждалих немає.

Таку ж інформацію "ріа новинам" розповіли й джерела наближені до керівництва країни, зазначивши, що вертоліт спецзагону "росія" отримав у "Внуково" пошкодження рульового гвинта ще до зльоту, тому через інцидент ніхто з пасажирів, які перебували на борту, травм не зазнав.

Водночас інші джерела, зокрема російське видання "Інтерфакс", пише про те, що постраждалі в результаті недолугої посадки урядового Мі-8 все ж є:

Варто додати, що спеціальний льотний загін "росія" є підприємством, яке займається забезпеченням перевезень посадових осіб росії та інших важливих осіб спецслужб рф або вс рф. Постійною базою СЛО є спеціальний урядовий термінал "Внуково — 2", розташований на московському летовищі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії, а саме у столиці Бурятії Улан-Уде при посадці розбився вертоліт Мі-17. В результаті авіакатастрофи, котра сталася за кілька тижнів до Нового року, загинули три члени екіпажу.