Поезд из Украины в Польшу в первый же день сошел с рельсов: подробности происшествия (фото)

В Укрзализныце никак не прокомменитровали инцидент

В Волынской области в районе железнодорожного моста через реку Турия поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов. ЧП произошло ночью 19 февраля.

В официальном канале Укрзализныци информации об инциденте нет. Известно, что поезд №67/19 — 20/68 Киев — Варшава вчера отправился в путь первый раз.

Из Киева поезд отбыл в 18:14, а в 4:55 должен был прибыть в польский город Хелм, а оттуда — в 10:12 прибыть в Варшаву. Обратно поезд должен был выехать в 17:45 из Варшавы с остановкой в Хелме и отбытием в 23:45. В Украину поезд должен был вернуться 13:07. По информации из открытых источников, в результате схождения поезда с рельсов никто не пострадал.

"В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства аварии", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст.276 Уголовного кодекса Украины).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Закарпатской области сошел оползень, который напугал местных жителей. Огромные камни скатились с горы вблизи жилых домов.