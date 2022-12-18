Огромные глыбы покатились в сторону жилых домов: на Закарпатье сошел оползень (видео, фото)

В результате оползня никто не пострадал

В Закарпатской области сошел оползень, который изрядно напугал местных жителей. Огромные камни скатились с горы вблизи жилых домов.

В социальных сетях начали распространятся фото и видео, на котором запечатлен сход оползня. Как утверждается, инцидент произошел неподалёку от села Подплеша, Нересницкой общины Тячевского района. На опубликованных кадрах можно заметить, как огромные камни с сильным грохотом скатились с горы.

В настоящий момент официальной информации по поводу инцидента нет, однако по данным местных СМИ, в результате оползня никто не пострадал.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Местные жители говорят, что подобные события не являются чем-то необычным для их региона. Так, например, сообщается, что такой оползень уже происходил на этом месте 38 лет назад.

В тоже время, по данным ГСЧС в Тячевском районе за счет местного стока в с.Терново произошел разлив потока в районе улицы Молодежная.

"Это привело к подтоплению около 20 домохозяйств. В с. Терново разрушено около 60 м. левобережной дамбы, на р. Тересва, ориентировочной протяженностью 60 м", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье трагически погибла семейная пара. Супругов обнаружили в своем доме без признаков жизни.

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