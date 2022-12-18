Величезні брили покотилися у бік житлових будинків: на Закарпатті зійшов зсув (відео, фото)

В результаті зсуву ніхто не постраждав

У Закарпатській області зійшов зсув, який неабияк налякав місцевих жителів. Величезне каміння скотилося з гори поблизу житлових будинків.

У соціальних мережах почали поширюватися фото та відео, на якому знято зсув. Як стверджується, інцидент стався неподалік села Підплеша, Нересницької громади Тячівського району. На опублікованих кадрах можна помітити, як величезне каміння із сильним гуркотом скотилося з гори.

Наразі офіційної інформації щодо інциденту немає, проте за даними місцевих ЗМІ, внаслідок зсуву ґрунту ніхто не постраждав.

Увага! У відео є ненормативна лексика.

Місцеві жителі кажуть, що подібні події не є чимось незвичайним для їхнього регіону. Так, наприклад, повідомляється, що такий зсув вже відбувався на цьому місці 38 років тому.

Водночас, за даними ДСНС у Тячівському районі, за рахунок місцевого стоку в с.Терново стався розлив потоку в районі вулиці Молодіжна.

"Це призвело до підтоплення близько 20 домогосподарств. У с. Терново зруйновано близько 60 м. лівобережної дамби, на р. Тересва, орієнтовною довжиною 60 м", — йдеться у повідомленні.

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