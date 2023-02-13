Испугался? путин ездит по россии на бронепоезде за миллиард рублей (фото)

После начала полномасштабной войны, в феврале-марте 2022 года, путин стал очень активно пользоваться поездом

Помимо шикарного дворца на побережье Черного моря и элитных бункеров в нескольких регионах россии, в которых прячется путин, у российского диктатора есть еще и свой бронированный поезд стоимостью более миллиарда рублей.

Поезд для владимира путина был создан еще в 2014-2015-х годах, однако регулярно использовать его он начал только незадолго до полномасштабной войны в Украине, во второй половине 2021 года. Об этом сообщает центр "Досье".

В расследовании указывается, что диктатор опасался атак из Украины, потому все чаще начал пользоваться для различных поездок этим транспортом. Уже после вторжения в Украину путин начал использовать бронепоезд для поездок по россии, в том числе и в резиденции в Сочи и Валдае.

Фото - Досье

Отмечается, что в президентском поезде четыре локомотива и 11 вагонов. При этом несколько вагонов бронированы и оснащены спецсвязью. В остальном он ничем не отличается от других российских поездов.

Авторы расследования указывают, что стоимость этого бронепоезда превышает 1 млрд рублей. Компания, которая владеет поездом, принадлежала племяннику основного акционера банка "Россия" и близкого друга российского президента Юрия Ковальчука.

Фото - Досье

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Британия ввела новые санкции против ряда российских компаний и физических лиц. В их числе оказалась и предполагаемая любовница российского диктатора Светлана Кривоногих.