Злякався? путін їздить країною бронепоїздом за мільярд рублів (фото)

Після початку повномасштабної війни, у лютому-березні 2022 року, путін став дуже активно користуватися потягом

Крім шикарного палацу на узбережжі Чорного моря та елітних бункерів у декількох регіонах росії, в яких ховається путін, російський диктатор має ще й власний броньований поїзд, вартістю понад мільярд рублів.

Потяг для володимира путіна був створений ще 2014-2015 років, проте регулярно використовувати його він почав лише незадовго до повномасштабної війни в Україні, у другій половині 2021 року. Про це повідомляє центр "Досьє".

У розслідуванні вказується, що диктатор побоювався атак з України, тому дедалі частіше почав користуватися для різних поїздок цим транспортом. Вже після вторгнення в Україну путін почав використовувати бронепоїзд для поїздок росією, у тому числі й в резиденції в Сочі та Валдаї.

Фото - Досьє

Зазначається, що у президентському поїзді чотири локомотиви та 11 вагонів. При цьому кілька вагонів броньовані та оснащені спецзв’язком. В іншому він нічим не відрізняється від російських поїздів.

Автори розслідування вказують, що вартість цього бронепоїзда перевищує 1 млрд рублів. Компанія, яка володіє потягом, належала племіннику основного акціонера банку "Россия" та близького друга російського президента Юрія Ковальчука.

Фото - Досьє

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Британія ввела нові санкції проти низки російських компаній та фізичних осіб. Серед них виявилася і ймовірна коханка російського диктатора Світлана Кривоногих.