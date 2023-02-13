Злякався? путін їздить країною бронепоїздом за мільярд рублів (фото)
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Після початку повномасштабної війни, у лютому-березні 2022 року, путін став дуже активно користуватися потягом
Крім шикарного палацу на узбережжі Чорного моря та елітних бункерів у декількох регіонах росії, в яких ховається путін, російський диктатор має ще й власний броньований поїзд, вартістю понад мільярд рублів.
Потяг для володимира путіна був створений ще 2014-2015 років, проте регулярно використовувати його він почав лише незадовго до повномасштабної війни в Україні, у другій половині 2021 року. Про це повідомляє центр "Досьє".
У розслідуванні вказується, що диктатор побоювався атак з України, тому дедалі частіше почав користуватися для різних поїздок цим транспортом. Вже після вторгнення в Україну путін почав використовувати бронепоїзд для поїздок росією, у тому числі й в резиденції в Сочі та Валдаї.
Зазначається, що у президентському поїзді чотири локомотиви та 11 вагонів. При цьому кілька вагонів броньовані та оснащені спецзв’язком. В іншому він нічим не відрізняється від російських поїздів.
Автори розслідування вказують, що вартість цього бронепоїзда перевищує 1 млрд рублів. Компанія, яка володіє потягом, належала племіннику основного акціонера банку "Россия" та близького друга російського президента Юрія Ковальчука.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Британія ввела нові санкції проти низки російських компаній та фізичних осіб. Серед них виявилася і ймовірна коханка російського диктатора Світлана Кривоногих.