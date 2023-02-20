Поїзд з України до Польщі в перший же день зійшов з рейок: подробиці події (фото)

В Укрзалізниці ніяк не прокоментували інцидент

У Волинській області у районі залізничного мосту через річку Турія потяг "Київ-Варшава" зійшов із рейок. НП сталася вночі 19 лютого.

В офіційному каналі Укрзалізниці інформації про інцидент немає. Відомо, що поїзд №67/19 — 20/68 Київ — Варшава вчора вирушив у дорогу вперше.

З Києва поїзд відбув о 18:14, а о 4:55 мав прибути до польського міста Хелм, а звідти о 10:12 прибути до Варшави. Назад поїзд мав виїхати о 17:45 із Варшави із зупинкою у Хелмі та відбуттям о 23:45. В Україну потяг мав повернутися 13:07. За інформацією з відкритих джерел, через сходження поїзда з рейок ніхто не постраждав.

"В результаті події ніхто не постраждав. З’ясовуються причини та обставини аварії", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст.276 Кримінального кодексу України).

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