Біля берегів росії розкололося навпіл і потонуло суховантажне судно: відео

На борту було 11 російських моряків, які опинилися під водою під час НП

У вівторок, 21 лютого, в порту Новоросійська суховантажне судно Seamark під прапором Коморських островів переломило під час шторму. Судно стрімко пішло під воду разом із моряками, які були на борту.

Про це повідомляють російські ЗМІ. На борту корабля було 11 членів екіпажу.

Про НП у російському порту стало відомо опівдні. Через сильний шторм суховантаж переламало навпіл, і він почав тонути. П’ятеро моряків вважалися зниклими безвісті, а ще шістьох зуміли витягнути рятувальники з крижаної води. Усі члени екіпажу – росіяни. Один із врятованих моряків перебував у тяжкому стані.

Пізніше рятувальники зуміли відшукати п’ятьох моряків, що залишилися, і всіх 11 членів екіпажу було піднято на борт рятувального судна. Як уточнили в МНС, один із членів екіпажу помер у лікарні, а ще один перебуває у тяжкому стані.

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