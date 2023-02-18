Очередной пожар в рф: горел химический завод в Уфе (видео)

Пожару присвоили вторую категорию, к борьбе с возгоранием привлекли 16 единиц техники

Между регионами страны-агрессора продолжается "соревнование" по количеству пожаров. Так, вчера, 17 февраля, вслед за Магаданом заполыхало в Уфе – там загорелся химический завод.

О происшествии рассказывали местные Telegeram-каналы.

Сообщается, что пожар возник на химзаводе, принадлежащем компании "Крезол". Огонь охватил складские помещения завода.

Пожару присвоили вторую категорию, к борьбе с возгоранием привлекли 16 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.

Отмечается, что "Крезол" является крупнейшим российским производителем и поставщиком химических реагентов и лабораторного оборудования. Предприятия компании также производят буровые реагенты и химические реагенты, которые повышают отдачу нефтеносных пластов.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 февраля спасателям города Коломна под российской столицей пришлось тушить пламя на территории одного из бывших заводов. Огонь был настолько сильным, что для его ликвидации потребовался пожарный поезд.