Огонь был настолько сильным, что для его ликвидации потребовался пожарный поезд

В Московской области продолжается хит-парад серьезных пожаров на важных объектах — в том числе прямо или косвенно связанных с военным делом. Так, в ночь с 14 на 15 февраля спасателям города Коломна под российской столицей пришлось тушить пламя на территории одного из бывших заводов. Но интересно не самая серьезность возгорания ангара, а то, что находится поблизости — "Конструкторское бюро машиностроения", где производится немало российского оружия.

Детали инцидента сообщили в пресс-службе МЧС РФ, а также в Telegram-канале Readovka. Известно, что пожар охватил более 900 квадратных метров территории ангара, на месте работало около сотни пожарных, пришлось привлекать 25 единиц техники. Интересно, что среди последней нашелся даже пожарный поезд, демонстрирующий силу и масштабность инцидента.

Отдельные источники сообщали, будто пожар произошел не в ангаре (как официальная версия), а на заправочно-топливной станции. Также огонь якобы задел часть гаражного кооператива поблизости.

На карте изображен район Коломны, где произошел пожар

Сложность ликвидации пожара была связана с наличием большого количества топливных материалов в помещениях, охвативших огонь. Кроме этого, существовала серьезная перспектива пожара для цеха с промышленной техникой.

Об окончательной ликвидации возгорания не сообщалось. Первая же информация о самом пожаре появилась после 10 часов вечера по московскому времени (после 21:00 по Киеву — авт.). Данных о пострадавших или жертвах также не было.

Отметим, что на территории БК машиностроения, вблизи которого разгорелся пожар, производилось в свое время множество разнообразной военной техники для армии рф. Это предприятие считается одним из ведущих конструкторских и научно-производственных центров насчет военного дела в россии. Здесь, в частности, изготовлялись "Искандеры", разнообразные ПЗРК и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях серьезного пожара неподалеку от оккупированного Севастополя. Инцидент произошел в модульном городке для строителей, прокладывавших часть трассы "Таврида", которой любили кичиться россияне.

Также мы писали о масштабном возгорании под российским Белгородом. Конечно, в нем уже успели найти украинский след.